Poruszenie tuż po WTA Finals. Gwiazda dołącza do Świątek, wysunęła żądania

Coraz głośniej mówi się o konieczności reform w światowym tenisie. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki domagają się od organizatorów turniejów wielkoszlemowych utworzenia funduszu wsparcia i świadczeń dla graczy - obejmującego m.in. emerytury, programy zdrowotne i ubezpieczenia. Pomysł, który od miesięcy budzi emocje w środowisku, ma na celu zapewnienie sportowcom większego bezpieczeństwa po zakończeniu kariery.

30 lipca 2025 roku czołowe gwiazdy - w tym Iga Świątek i Aryna Sabalenka - podpisały list skierowany do organizatorów czterech Wielkich Szlemów. W piśmie zawodnicy poruszyli trzy kluczowe kwestie: utworzenie wspomnianego funduszu, zwiększenie udziału tenisistów w przychodach z turniejów z 16 do 22 procent do 2030 roku oraz powołanie rady zawodniczej, która miałaby realny wpływ na decyzje dotyczące zmian w turniejach.

Choć pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się już podczas Rolanda Garrosa i Wimbledonu, nie przyniosły one rezultatów. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a zawodnicy postanowili publicznie ponowić apel. "Na pewno byłoby wspaniale, gdyby Wielkie Szlemy chciały z nami rozmawiać, bo tak właśnie powinno być. Nie chodzi tylko o nagrody pieniężne, ale także o emeryturę, plan zdrowotny i po prostu o płynniejszą komunikację w przyszłości" - mówiła Iga Świątek podczas WTA Finals w Rijadzie.

Podobnego zdania jest Aryna Sabalenka. "Myślę, że nadszedł czas, aby usiąść przy stole i dojść do wniosku, z którego wszyscy będą zadowoleni" - podkreśliła Białorusinka, dodając, że zawodnicy nie domagają się przywilejów, lecz elementarnej stabilizacji.

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jessica Pegula dołącza do Świątek i Sabalenki. Mówi o potrzebie zmian

W walkę o zmiany zaangażowała się także Jessica Pegula, która od miesięcy apeluje o poprawę warunków bytowych tenisistów. Amerykanka zwraca uwagę, że choć tenis generuje ogromne przychody, wielu graczy kończy karierę bez żadnych zabezpieczeń. "Przychodzi moment, w którym każdy zawodowy tenisista ma dość. Poświęcamy całe życie tej dyscyplinie, a mimo to wielu z nas odchodzi bez gwarancji finansowej czy wsparcia zdrowotnego. To musi się zmienić" - zaznaczyła Pegula w felietonie dla "Sports Business Journal".

Jak dodała, tworzenie funduszu i świadczeń to nie tylko kwestia pieniędzy, ale odpowiedzialności. "Tenis to sport indywidualny, ale dobro graczy powinno być wspólną sprawą. Potrzebujemy systemu, który zapewni nam bezpieczeństwo po latach poświęceń" - podsumowała Amerykanka.

Choć fundusz wciąż stoi pod znakiem zapytania, panie mają jednak powód do radości. W sierpniu tego roku ogłoszono, że nagrody pieniężne dla zawodniczek w 2025 wzrosły o 13 procent w porównaniu w sezonem poprzednim. W tym roku panie otrzymały łącznie 249 milionów, podczas gdy rok wcześniej końcowa kwota wyniosła 221 mln dolarów.

Jessica Pegula, WTA Finals 2025 FAYEZ NURELDINE AFP

Iga Świątek Artur Widak AFP

Aryna Sabalenka AA/ABACA AFP