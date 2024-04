Poruszenie na Białorusi po porażce Aryny Sabalenki. Piszą o jednym

Do akcji Sabalenka wkroczyła dopiero w środę (17 kwietnia). Na start czekał ją pojedynek z przyjaciółką Paulą Badosą. Niestety pod koniec drugiej partii odezwały się problemy zdrowotne Hiszpanki, które wpłynęły na losy spotkania. Zawodniczka przy stanie 6:7(5), 6:4, 3:3 0-30 zrezygnowała z dalszej rywalizacji i we łzach opuszczała kort. Białorusinka nie zamierzała celebrować awansu do kolejnej rundy. Po wszystkim zwróciła się do swojej przyjaciółki w mediach społecznościowych.

