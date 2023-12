Poruszające wyznanie Polki. Nie kryje trudnej prawdy, powiedziała to otwarcie

Magdalena Fręch, choć w światowym rankingu WTA jest daleko od swojej rodaczki Igi Świątek, kilka tygodni temu osiągnęła sukces poza granicami ojczyzny. "Biało-Czerwona" wygrała turniej ITF World Tennis Tour i dodatkowo za zwycięstwo zainkasowała nagrodę finansową. Zawodniczka może bez problemów przygotowywać się do kolejnych startów. Nie zawsze tak było. W rozmowie z portalem "WP. SportoweFakty" zdradziła, że nie tak dawno zmagała się z poważnymi problemami. Teraz zdecydowała się przerwać milczenie i wrócić do trudnych chwil. "Bardzo mocno odbijało się to na mojej psychice" - wyznała.