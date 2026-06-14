Poruszające słowa Majchrzaka po triumfie. Hamował łzy. "Jeśli mnie słyszycie..."

Felix Auger-Aliassime, Daniił Miedwiediew i Alex de Minaur. Co łączy to zacne trio? Po pierwsze - wszyscy pojawili się w holenderskim 's-Hertogenbosch, by sięgnąć po tytuł. Po drugie - żadnemu z nich się nie udało. Po trzecie - w komplecie musieli uznać wyższość Kamila Majchrzaka.

I jeszcze jeden drobiazg - wszyscy trzej to tenisiści z czołowej "10" światowego rankingu. Nie znaleźli jednak sposobu na Polaka, notowanego w tym samym zestawieniu na pozycji numer 76.

Kamil Majchrzak z największym triumfem w karierze. Po zwycięskim finale nie krył ogromnych emocji

W finale Majchrzak po zaciekłym boju pokonał de Minaura 6:3, 2:6, 7:6(5). W decydujących momentach wykazał się ponadprzeciętną odpornością psychiczną. To jego pierwszy tytuł w cyklu głównym ATP.

- Gratulacje dla Aleksa. Wiem, że nie takiego finału się spodziewałeś. Ale wszystko rozstrzygnęło się o włos - tymi słowami Polak zwrócił się do australijskiego rywala.

- To dla mnie bardzo emocjonalny moment - oznajmił zaraz potem. - Postaram się powstrzymać od łez. Dziękuję mojej ekipie, rodzinie, rodzicom, żonie - wszystkim, którzy mnie pchali do przodu w dobrych i złych momentach mojego tenisowego życia. Nie mógłbym wymarzyć sobie lepszych osób wokół mnie, niż te, które mam. Jeśli mnie słyszycie, to jeszcze raz dziękuję wam za wsparcie.

- Na koniec mojej przemowy podziękowania dla wszystkich odpowiedzialnych za organizację tego turnieju. A także dla fizjoterapeutów ATP, którzy znakomicie dbali o naszą dyspozycję fizyczną. Z pewnością wrócę tutaj jeszcze nie raz. To była wielka przyjemność grać przy tak żywiołowej publiczności - zakomunikował Majchrzak, czym wywołał na trybunach aplauz.

Dzięki wygranej na holenderskiej ziemi 30-latek awansował w rankingu ATP aż o 29 lokat. W najnowszym rozdaniu klasyfikowany będzie na 47. miejscu. To jego życiowe osiągnięcie.

Przed dwoma laty wydawało się, że kariera tenisisty w Piotrkowa Trybunalskiego jest skończona. Został zawieszony po wykryciu w jego organizmie substancji niedozwolonych. Zaczął wszystko niemal od zera. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że warto było mu w tej drodze towarzyszyć.

Kamil Majchrzak Iris van den Broek PAP

Kamil Majchrzak East News East News

Alex De Minaur w finałowym spotkaniu z Kamilem Majchrzakiem Iris van den Broek PAP/EPA





Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenbosch! "To bardzo emocjonalny moment dla mnie". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport