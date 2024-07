Poruszające sceny na Wimbledonie. Wywiad przerwany, łzy na trybunach i na korcie

Takie historie sportowy świat będzie kochał zawsze. Po dwóch godzinach i 50 minutach kwalifikantka Lulu Sun pokonała mistrzynię US Open z 2021 roku Emmę Raducanu i awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Zwyciężyła 6:2, 5:7, 6:2, wyrzucając za burtę siódmą rywalkę z rzędu. W trakcie pomeczowego wywiadu zalała się łzami i nie mogła znaleźć słów, by opisać, co czuje. Na trybunach płakali również jej bliscy.