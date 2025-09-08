Koniec ostatniego turnieju Wielkiego Szlema wcale nie oznacza końca tenisowego sezonu. Rywalizacja potrwa jeszcze przez ponad dwa miesiące - głównie w Azji, ale w przypadku panów finał i tak nastąpi w Europie.

Wiadomo już, że w tym finałowym wyścigu po miejsce w Turynie, gdzie gra toczyć się będzie o miliony dolarów, nie będzie dalej występował Jack Draper. Brytyjski gwiazdor tenisa opublikował w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Fatalny scenariusz dla triumfatora Indian Wells. Życiowy sezon, awansu do ATP Finals nie będzie

Tegoroczny Australian Open Draper zaczynał jako 18. zawodnik świata, był wtedy jeszcze za Hubertem Hurkaczem. Nie zawiódł, choć w Melbourne rozegrał trzy pięciosetowe maratony, z których najkrótszy trwał cztery godziny, bez dwóch minut. To kosztowało go na tyle dużo, że w czwartej rundzie, w starciu z Carlosem Alcarazem, poddał spotkanie po dwóch setach. Miał dość.

Wkrótce jednak przyszło potwierdzenie przynależności do światowej czołówki: finał w Dosze, tytuł w Indian Wells, po zwycięstwie w półfinale z Alcarazem i w finale z Holgerem Rune, wreszcie finał Mastersa w Madrycie (przegrany z Casperem Ruudem).

Na trawie, tuż przed Wimbledonem, wskoczył na czwarte miejsce na liście ATP. I wtedy zaczęły się problemy.

W Londynie przegrał, sensacyjnie, w drugiej rundzie z Marinem Ciliciem - weteranem, który sukcesy świętował lata temu. I to był cios dla angielskich kibiców. Pojawiły się problemy z lewym ramieniem, a to akurat w jego przypadku ręka wiodąca. Nie grał aż do US Open, odpuścił tysięczniki w Toronto i Cincinnati, wrócił dopiero na US Open. Badania wykazywały, że jest sprawny. Wcześniej miał przez miesiąc nie wykonywać serwisów, a przez ponad dwa tygodnie nie uderzać z głębi kortu.

Draper zdecydował się na udział w turnieju miksta, stworzył duet z Jessicą Pegulą. Dotarli do półfinału, tam prowadzili z parą Iga Świątek/Casper Ruud 5:3, 3:5, 8-4. I przegrali sześć ostatnich akcji w meczu. Odpadli, to Polka z Norwegia zagrali w finale.

To była też ostatnia porażka Drapera na korcie w tym sezonie, choć do singla w US Open jeszcze przystąpił. Wygrał w pierwszej rundzie z Argentyńczykiem Federico Augustinem Gomezem, ale mecz w kolejnej z Zizou Bergsem oddał już walkowerem.

Dziś w swoich mediach społecznościowych napisał, że to dla niego już koniec sezonu.

"Niestety, ale uraz ręki to coś, co oznacza odpoczynek. Nie będę mógł grać do końca roku i trudno jest mi to zaakceptować. (...) Zawsze wracam mocniejszy, bo jestem tak zmotywowany, by wykorzystać swój potencjał" - zaznaczył.

A jedną z pierwszych osób, które mu odpowiedziały, była Sloane Stephens, mistrzyni US Open z 2017 roku. - Wrócisz wkrótce - zapowiedziała.

