Porażka ze Świątek, a tu taka wiadomość z Paryża. Linette jednak też z awansem

W piątek obejrzeliśmy drugie bezpośrednie starcie Igi Świątek z Magdą Linette w sezonie 2026. Raszynianka polowała na rewanż za sensacyjną porażkę, jaką poniosła w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami. Tym razem warunki bardziej sprzyjały trzeciej rakiecie świata, o czym wspominała też przed meczem Poznanianka. Mimo to 34-latka znów solidnie postawiła się czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. Młodsza z naszych reprezentantek musiała się solidnie napracować podczas dzisiejszego spotkania.

Ostatecznie Świątek zwyciężyła 6:4, 6:4 po 85 minutach gry. Kluczowy okazał się fragment na przełomie pierwszego i drugiego seta. Wtedy Iga wygrała siedem z ośmiu gemów, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 6:4, 4:1. Potem na moment wkradło się rozluźnienie w poczynaniach Raszynianki, ale w dalszej fazie wróciła na dobre tory i do końca spotkania pilnowała przewagi jednego breaka. Dla Poznanianki przegrana z rodaczką nie oznaczała końca przygody z Roland Garros. Kilka godzin później wyszła na kort numer 7, by powalczyć o awans do drugiej rundy debla. Razem z Julią Stardubcewą zmierzyły się z tenisistkami gospodarzy - Elsą Jacquemot i Tiantsoą Rakotomangą Rajaonah.

Roland Garros: Magda Linette walczyła o awans do drugiej rundy debla

Mecz rozpoczął się od serwisu Rakomotangi Rajaonah. Już pierwszy gem przyniósł długą rywalizację. Ostatecznie Linette i Starodubcewa wywalczyły przełamanie po czwartym break poincie. Po zmianie stron podawała Polka. Mimo prowadzenia 40-0, team naszej reprezentantki nie zdołał potwierdzić przewagi przełamania. To nie był jednak koniec festiwalu breaków. Chwilę później serwis straciła także Jacquemot. Po zmianie stron Starodubcewa przerwała złą passę podających i wyprowadziła swój duet na 3:1. W następnych minutach doszło do zwrotu akcji. Kluczowe okazały się gemy numer sześć i siedem. Dwa długie rozdania, grane na przewagi, trafiły na konto Francuzek. Tenisistki gospodarzy poszły za ciosem. Zgarnęły w sumie pięć "oczek" na koniec seta i wygrały go 6:3.

Na starcie drugiej części pojedynku Magda i Julia zdołały odpowiedzieć. Po zaciętym gemie wyszły na prowadzenie 3:0, broniąc po drodze aż pięciu break pointów. Po zmianie stron Polka oraz Ukrainka posiadały nawet szanse na cztery "oczka" przewagi. Podobnie było także w trakcie szóstego rozdania. Mimo to Tiantsoa i Elsa utrzymywały dystans jednego breaka straty do rywalek. W kolejnym fragmencie Francuzki złapały swoje momentum, miały nawet piłkę na 5:4 z przełamaniem. Na szczęście Linette oraz Starodubcewa znalazły skuteczną odpowiedź w końcówce dziewiątego rozdania. Dzięki temu presja przeszła na stronę przeciwniczek - Rakotomanga Rajaonah musiała utrzymać własne podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w secie. I nie dokonała tej sztuki. Magda i Julia doprowadziły do decydującej odsłony rezultatem 6:4.

Trzecia partia rozpoczęła się źle z perspektywy Polki oraz Ukrainki. Na "dzień dobry" Starodubcewa straciła serwis. Po zmianie stron szybko zniwelowały jednak stratę i później konsekwentnie uciekały przeciwniczkom z wynikiem. W trakcie piątego gema Julia dokonała poprawki i tym razem zachowała swoje podanie. Dzięki temu zrobiło się 4:1 dla duetu Poznanianki. Potem Linette oraz Starodubcewa dorzuciły jeszcze piąte "oczko" z rzędu i znalazły się już bardzo blisko awansu do drugiej rundy. Francuzki walczyły jeszcze o odrobienie strat, zniwelowały różnicę do dwóch gemów. Na koniec Ukrainka nie straciła jednak ani punktu przy własnym podaniu. Dzięki temu Magda i Julia triumfowały 3:6, 6:4, 6:3. W kolejnej fazie debla zmierzą się z rozstawioną z "10" parą Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls.

