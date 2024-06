Porażka ze Świątek, a tu taka historia. Gauff jednak wyjedzie z tytułem z Paryża

Gauff i Siniakova triumfatorkami deblowego Roland Garros. Amerykanka z pierwszym Szlemem w tej kategorii

Włoszki miały dobrą okazję na to, by rozpocząć drugiego seta od przełamania. Dostały w sumie cztery break pointy przy serwisie Gauff. Mimo to 20-latka utrzymała swoje podanie, a potem razem z Czeszką dobrały się do podania Paolini i wyszły na prowadzenie 2:0. W kolejnych minutach, podobnie jak w pierwszej partii, Siniakova i Errani miały problem z wygraniem gemów przy własnym serwisie. Doszło do dwóch przełamań z rzędu. Korzystną passę returnujących przerwała dopiero Amerykanka. W tym momencie zrobiło się już 4:1.