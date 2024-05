Porażka ze Świątek, a później poważne oskarżenia. Skandal wokół gwiazdy

Tajemnicze zniknięcie Camili Giorgi. Włoszka nagle zakończyła karierę

Po kilku tygodniach bezskutecznych prób skontaktowania się z Włoszką gruchnęła wiadomość o zakończeniu przez nią kariery . Co ciekawe Giorgi nie zdecydowała się na żadne oficjalne oświadczenie. Informację podała federacja ITIA , odpowiedzialna za ochronę uczciwości profesjonalnego tenisa. Wywołało to naturalnie lawinę spekulacji.

Mnożą się zarzuty pod adresem włoskiej tenisistki

To surrealistyczna sytuacja, aż niewiarygodna. Nie tylko wyszli bez słowa, bez opłacenia czynszu za sześć miesięcy, ale do tego połowa naszych mebli zniknęła. Perskie dywany, eleganckie meble, a nawet zabytkowy, półtonowy stół

Wstrząsające wyznanie właściciela willi zamieszkiwanej przez Camilę Giorgi

Associated Press / © 2024 Associated Press

"Grałam swój najlepszy tenis w całym turnieju" - Świątek o triumfie w Rzymie. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

- Napisałem do niego, że muszą nam przynajmniej oddać skradzione rzeczy. Odpowiedział pogardliwie, że są to przedmioty o małej wartości. To nienawistne zachowanie wobec mnie. Poniosłem straty ekonomiczne i emocjonalne. Nie wiem, ile jest prawdy w doniesieniach mediów i ile Camila jest winna państwu, ale wiem, co jest winna mnie. Te przedmioty są częścią życia mojego i mojej matki, chcę je z powrotem. Strtraciliśmy już nadzieję w kwestii odzyskania tysięcy euro zaległego czynszu - zakończył.