Partner merytoryczny: Eleven Sports

Porażka z Polką w półfinale, teraz szybkie 6:2, 6:1. Koniec fatalnej passy

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mayar Sherif w lipcu dotarła do półfinału turnieju w Bastad, w którym uległa Katarzynie Kawie, później z kolei nie była w stanie wygrać dwóch meczów z rzędu. Regularnie bardzo szybko żegnała się z kolejnymi turniejami, aż nadeszło przełamanie. Tenisistka, która jeszcze dwa lata temu była 31. w rankingu WTA, dopięła swego w Argentynie. To właśnie tam, równolegle do WTA Finals w Rijadzie, trwa turniej WTA 125.

Mayar Sherif
Mayar SherifIBRAHIM EZZATAFP

Mayar Sherif do tej pory wygrała tylko jeden singlowy turniej rangi WTA 250 - w 2022 roku była najlepsza w Parmie, pokonując w finale Marię Sakkari. W kolejnym sezonie odnotowała z kolei najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o ranking - uplasowała się na 31. pozycji.

Kończący się sezon egipska tenisistka zaczęła dobrze, bo w marcu u boku Katarzyny Piter wygrała deblową rywalizację w Meridzie. W singlu już tak nie zachwycała, była w stanie błyszczeć tylko w słabo obsadzonych imprezach - jako rozstawiona z "1" wygrała challengera w Madrycie, później była najlepsza w Parmie i Biarritz.

Sherif po ostatnim zwycięstwie szybko pożegnała się z turniejem WTA 250 w Eastbourne (przepadła w kwalifikacjach) i wielkoszlemowym Wimbledonem (na etapie pierwszej rundy). Przełamanie nadeszło w Bastad, tam dotarła do półfinału zmagań rangi WTA 125, przegrywając w trzech setach z Katarzyną Kawą.

Zobacz również:

Iga Świątek i Amanda Anisimowa
Iga Świątek

Wyrzuciła Świątek z turnieju, a to nie koniec. Ogłosili tuż po zwycięstwie

Damian Okła
Łukasz Olszewski
Damian Okła, Łukasz Olszewski

    Mayar Sherif w końcu wygrała dwa mecze z rzędu

    Egipcjanka w Szwecji wygrała trzy mecze z rzędu i długo musiała czekać na to, by ponownie odnotować serię choćby dwóch zwycięstw. Szybko odpadała z kolejnych turniejów po pierwszym lub drugim meczu, a przełamanie nadeszło dopiero na początku listopada w Argentynie.

    29-letnia zawodniczka przystąpiła do turnieju WTA 125 w Tucuman, który wystartował 4 listopada. Sherif, rozstawiona z "3" (obecnie jest 94. w rankingu WTA) na początku tej rozgrywanej na mączce imprezy poradziła sobie z Poloną Hercog, która jednak postawiła twarde warunki, bo obie partie przegrała dopiero po tie-breaku. Egipcjanka w meczu drugiej rundy z Anastasią Zolotarevą stanęła przed szansą na to, by po raz pierwszy od lipca wygrać dwa singlowe mecze z rzędu w turnieju głównym.

    Sherif szansę wykorzystała. Mecz z 357. w światowym rankingu Rosjanką rozpoczęła od przełamania rywalki, w kolejnych dwóch gemach musiała trochę się natrudzić, ale zdołała podwyższyć prowadzenie do 4:0. Gdy sama obroniła serwis i po chwili znowu przełamała rywalkę, wydawało się, że Zolotarevej nie stać już na żaden zryw. Rosjanka zdołała jednak wygrać dwa gemy z rzędu i nieco zniwelować rozmiary porażki w secie (2:6).

    Egipcjanka na początku drugiej partii ponownie przełamała rywalkę i chociaż sama w kolejnym gemie nie obroniła podania, szybko odzyskała rezon. Seryjnie i bardzo pewnie wygrywała kolejne gemy, aż po 64 minutach gry przypieczętowała zwycięstwo 2:0 (6:2, 6:1). Sherif po raz pierwszy od lipca wygrała dwa mecze z rzędu, a szansę na przedłużenie tej serii będzie miała w zaplanowanym na piątek 7 lipca meczu ćwierćfinałowym z Antonią Vergarą Riverą.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Sceny w Rijadzie, Świątek wypaliła tuż po odpadnięciu. "Nie rozumiem tego"

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Polsat SportPolsat Sport
    Mayar Sherif
    Mayar SherifTHOMAS COEXAFP
    Mayar Sherif
    Mayar SherifEMANUEL DUNANDAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja