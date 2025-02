Porażka z Ostapenko, a dzisiaj wielka radość. Paolini jednak zagra w półfinale w Dosze

Jej kolejnym startem okazał się turniej WTA 1000 w Dosze. Podczas zmagań w grze pojedynczej wygrała jeden mecz, pokonując Caroline Garcię 6:3, 6:4. Kolejnego dnia nadeszła jednak bolesna porażka z Jeleną Ostapenko. Reprezentantka Łotwy dominowała na korcie centralnym w stolicy Kataru i wygrała to spotkanie 6:2, 6:2 , kończąc je serią sześciu wygranych gemów z rzędu.

Mimo porażki, Paolini wciąż pozostawała z szansą na sukces w Dosze. A to dlatego, że razem z Sarą Errani zameldowały się w ćwierćfinale deblowej rywalizacji i dzisiaj przyszło im walczyć o awans do najlepszej "4". Rywalkami mistrzyń olimpijskich z Paryża w grze podwójnej kobiet okazały się Aleksandra Panowa i Fanny Stollar. Włoszki były wyraźny faworytkami do zwycięstwa i wywiązały się z tego zadania. Rozstawione z "3" tenisistki pewnie wygrały spotkanie.