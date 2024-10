Po tym, jak z udziału w turnieju WTA 1000 w Pekinie wycofała się Iga Świątek, do turnieju przystąpiły tylko dwie Polki: Magdalena Fręch i Magda Linette . Pierwsza z nich pokonała Alycię Parks i Dianę Sznajder, meldując się w czwartej rundzie. A w tej we wtorkowy poranek uległa 4:6, 2:6 reprezentantce gospodarzy, Shuai Zhang.

Linette również dotarła do czwartej rundy, w której zagra z Mirrą Andriejewą. Wcześniej półfinalistka ubiegłorocznego Australian Open wyeliminowała Moyukę Ichijimę oraz Jasmine Paolini, która była rozstawiona z "trójką". Zawodniczka z Poznania nie dała większych szans Włoszce, która notabene posiada polskie korzenie, ogrywając ją 6:4, 6:0. To była duża niespodzianka, ponieważ Paolini rozgrywa sezon życia - wystąpiła w finałach Roland Garros i Wimbledonu, a w Paryżu wywalczyła złoto olimpijskie w grze podwójnej.

Jasmine Paolini awansowała do ćwierćfinału w deblu

Paolini w stolicy Francji występowała u boku Sary Errani i to właśnie razem z tą zawodniczką przystąpiła także do zmagań deblowych w Pekinie. Dzień po porażce z Linette w singlu 28-latka ponownie zameldowała się na korcie, by zagrać o ćwierćfinał rywalizacji deblistek.