Porażka z Igą Świątek, teraz znowu klęska. Wielka gwiazda za burtą turnieju

Maria Sakkari ostatni turniej pod egidą WTA wygrała we wrześniu 2023 roku, kiedy to triumfowała w Guadalajarze. W kolejnym sezonie Greczynka dotarła jeszcze do finału Indian Wells, gdzie uległa Idze Świątek i od tego czasu nie oglądaliśmy jej na tym etapie turniejów. A przecież mowa o zawodniczce, która w 2021 roku grała w półfinałach Roland Garros i US Open, swego czasu plasowała się też na trzecim miejscu w światowym rankingu.

