Porażka z Chwalińską, teraz 2:6 w Bad Homburg. Nie będzie ćwierćfinału ze Świątek

Od niedzieli trwają główne zmagania w ramach imprezy WTA 500 w Bad Homburg. Turniej wkracza w coraz bardziej zaawansowaną fazę. Od wczorajszego popołudnia toczy się już rywalizacja w drugiej rundzie singla. Na dziś zaplanowano dokończenie 1/8 finału w tej kategorii rozgrywek, m.in. w sekcji, do której należy najwyżej rozstawiona tenisistka - Iga Świątek. Mecz Polki z Emmą Navarro wyznaczono nie przed godz. 15:30.

Wcześniej, na bocznym korcie, odbył się pojedynek, w którym zaprezentowały się Anna Kalinska i Elena-Gabriela-Ruse. Rumunka pokonała wczoraj mistrzynię z Berlina - Lindę Noskovą. Dzięki temu 105. rakieta świata mogła w środę rywalizować z plasującą się na 20. miejscu w rankingu Rosjanką, która uległa Mai Chwalińskiej na etapie najlepszej "8" Roland Garros. To właśnie spotkanie Kalinska - Ruse miało wyłonić ćwierćfinałową przeciwniczkę dla Świątek albo Navarro. Anna i Elena-Gabriela zmierzyły się już ze sobą w tym roku. Podczas turnieju w Adelajdzie zawodniczka z TOP 20 pokonała rywalkę 6:0, 6:3. Teraz Rumunka polowała na rewanż.

WTA Bad Homburg: Anna Kalinska - Elena-Gabriela Ruse w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu 20. rakiety świata. W pierwszych minutach panie dość pewnie pilnowały swoich podań. Premierowe break pointy pojawiły się dopiero w piątym gemie. Wówczas Ruse otrzymała dwie okazje z rzędu na prowadzenie. Wykorzystała ostatnią szansę i po raz pierwszy znalazła się z przodu. Po zmianie stron potwierdziła przewagę, potem naciskała nawet na podwójne przełamanie. Kalinska wyszła jednak z opresji, potem zniwelowała straty i po dziewięciu rozdaniach było już 5:4 dla Rosjanki.

W dziesiątym gemie Elena-Gabriela broniła się przed przegraniem partii. Prowadziła 40-0, a mimo to dopuściła do walki na przewagi. Tenisistka z TOP 20 znajdowała się o dwa punkty o triumfu w premierowej odsłonie, ale nie doczekała się żadnego setbola. Ruse wyrównała na 5:5 i walka toczyła się dalej. Po chwili Kalinska wypuściła z rąk wynik 30-0 w trakcie rozdania. Przegrała od tej pory siedem akcji z rzędu, co skutkowało setbolami dla Rumunki. Po trzeciej okazji 105. zawodniczka rankingu zapisała na swoim koncie rezultat 7:5 w pierwszej partii.

Po kilkuminutowej przerwie panie wróciły do rywalizacji. Ruse zdominowała dwa gemy, straciła w nich zaledwie jeden punkt. Tuż przed zmianą stron Kalinska utrzymała podanie, a następnie poprosiła o pomoc medyczną. Nie wybiło to z rytmu Eleny-Gabrieli, która po powrocie na kort utrzymała swoje podanie, a następnie przełamała Rosjankę, mimo okazji dla 20. rakiety świata na drugie "oczko". Po zmianie stron 105. rakieta świata wyszła ze stanu 0-30 i zrobiło się już 5:1 dla Rumunki.

Ruse polowała na zamknięcie spotkania już w siódmym gemie, ale przeciwniczka obroniła trzy meczbole i przedłużyła jeszcze rywalizację. Tylko na kilka minut, bowiem po krótkiej przerwie Elena-Gabriela wyserwowała sobie zwycięstwo 7:5, 6:2, broniąc jeszcze po drodze break pointa. Tym samym to zawodniczka z drugiej setki rankingu zagra w czwartkowym ćwierćfinale WTA 500 w Bad Homburg z Igą Świątek albo Emmą Navarro.

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Elena-Gabriela Ruse Marleen Fouchier / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek Anne-Christine POUJOULAT AFP





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