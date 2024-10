Porażka w Pekinie z 595. rakietą, została "1" na południu. Nagłe 1:4 w cieniu kontrowersji

Amerykanka w Pekinie niewiele więc zyskała, ale można to też ująć inaczej. Miała dość sporą przewagę nad Qinwen Zheng w rankingu WTA Race, już jednak ona znacząco stopniała. Jeśli rozpędzona finalistka Australian Open awansuje przed swoją żywo reagującą publicznością do finału, wyprzedzi Navarro w tym rankingu. A jeśli nie, to wciąż pozostanie jej turniej w Wuhanie.

Wielki skok rankingowy Emmy Navarro, jest wśród dziesięciu najlepszych tenisistek świata. I pojawiły się wątpliwości

Pojawia się jednak drugie pytanie: po co Emmie Navarro takie zawody, skoro punkty zdobyte w WTA 125 nie liczą się do klasyfikacji Race? A na dodatek 23-latka zagrała już w tylu turniejach, że nawet jeśli w Hongkongu wygra wszystkie pięć spotkań, do swojego normalnego rankingu dołoży zaledwie 27 punktów. A to tyle co nic - na jej poziomie bliskim 3,7 tys. punktów.