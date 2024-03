Associated Press / © 2023 Associated Press

Piłka wyraźnie na aucie, a Ostapenko i tak swoje. Fani nie pozostawili suchej nitki

Szczególnie zaskakująca była sytuacja, gdzie po jednym z returnów Ostapenko piłka wyraźnie wylądowała poza kortem , a mimo to Łotyszka pokazała palcem w stronę swojego sztabu, jakby chcąc zapytać czy na pewno był aut. Można to również zobaczyć na poniższym nagraniu.

Pod wpisem można dostrzec komentarze tenisowych fanów, którzy nieco zakpili ze sceny z udziałem Jeleny. "Jak już to na milimetry", "Nawet gdyby była przerwa w transmisji to byłoby wiadomo, że to aut", "Taki aut, że widzę go z daleka", "Ja bym wziął challenge" - to tylko wybrane wpisy ze strony internautów.