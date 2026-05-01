Aryna Sabalenka ma za sobą pierwszy występ na mączce w tym sezonie. Białorusinka niespodziewanie zakończyła go na ćwierćfinale. Po tym, jak z turnieju WTA 1000 w Madrycie odpadły Jelena Rybakina, Iga Świątek i Coco Gauff, tenisistka z Mińska wydawała się murowaną faworytką do obrony tytułu. Tak się jednak nie stało. Sensacyjną pogromczynią liderki rankingu okazała się Hailey Baptiste. Amerykanka obroniła w sumie sześć meczboli w decydującym secie i pokonała zawodniczkę rozstawioną z "1" 2:6, 6:2, 7:6(6).

Co ciekawe, gdy Aryna po raz ostatni przegrywała w stolicy Hiszpanii, również miało to miejsce po niewykorzystanych piłkach meczowych. W finale madryckich rozgrywek przed dwoma laty Sabalenka posiadała w sumie trzy okazje na zdobycie trofeum, ale ostatecznie triumfowała Iga Świątek - 7:5, 4:6, 7:6(7). Tamto spotkanie okrzyknięto wówczas meczem sezonu w zmaganiach WTA i jednym z najlepszych w całej dekadzie.

Porażka z Baptiste była dla tenisistki z Mińska dopiero drugą w 2026 roku. Wcześniej patent na pokonanie Białorusinki znalazła jedynie Jelena Rybakina. Podczas finału Australian Open, reprezentantka Kazachstanu wróciła ze stanu 0:3 30-30 w trzecim secie i zwyciężyła 6:4, 4:6, 6:4.

Informacja od organizatorów WTA Rzym ws. Sabalenki

Zobaczymy, jak liderka rankingu poradzi sobie w dalszej fazie sezonu na kortach ziemnych. Już za kilka dni rozpocznie się turniej WTA 1000 w Rzymie. Dziś o poranku napłynął komunikat organizatorów Internazionali BNL d'Italia ws. Sabalenki. Włodarze rozgrywek oficjalnie potwierdzili, że Aryna dotarła już do stolicy Włoch. W swoich mediach społecznościowych zamieścili nagranie, jak tenisistka z Mińska przemieszcza się po Foro Italico i podąża na trening. Później dodano jeszcze drugi filmik, jak Białorusinka rozgrzewa się w towarzystwie swojego pieska.

27-latka nie próżnuje i zamierza się jak najlepiej przygotować do zmagań na Półwyspie Apenińskim. Na dzisiaj zaplanowała aż dwie sesje treningowe. Jedna już dobiegła końca, bowiem od godz. 10:30 do 12:00 przebywała na BNP Paribas Arena. Później liderka rankingu odbędzie jeszcze dwugodzinne zapoznanie z Campo Centrale, czyli główną areną włoskich rozgrywek. Początek drugich zajęć wyznaczono na 15:00.

Główne zmagania w Rzymie zostaną rozegrane w dniach 5-17 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport