Porażka Polki w finale, błyskawiczna reakcja WTA. Już nadeszło potwierdzenie

32-latka stoczyła też emocjonujące boje z Laurą Pigossi (1:6, 7:6(5), 6:3) i rozstawioną z "1" Marie Bouzkovą (5:7, 6:1, 7:5) , dzięki czemu awansowała do półfinału. W tym rozprawiła się z inną kwalifikantką, Julietą Pareją, (7:5, 6:2), pieczętując tym samym awans do finału. Tam przyszło jej zmierzyć się z obrończynią tytułu, Camilą Osorio.

Katarzyna Kawa pokonana przez Camilę Osorio. WTA analizuje

WTA o awansie Katarzyny Kawy

We wspomnianej analizie znalazło się także miejsce dla Kawy. Przypomniano, że w drugim secie Polka błysnęła "wspaniałą grą przy siatce" i przełamała rywalkę, ale nie była w stanie wrócić do gry na równym poziomie.

"Pomimo porażki, to był świetny tydzień dla 32-letniej Kawy, która dotarła do swojego drugiego finału singla WTA w karierze prawie sześć lat po swoim pierwszym. Kawa prawie wypadła z Top 300 w listopadzie ubiegłego roku, ale zbliża się do powrotu do Top 150" - ogłoszono.