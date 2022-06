Porażka Hurkacza to nie przypadek? Zwycięzcy z Halle polegają od lat

Poniedziałkowy mecz Huberta Hurkacza przebiegiem przypominał najlepszy dreszczowiec. Polak w kiepskim stylu przegrał dwa sety, a w trzecim musiał obronić trzy piłki meczowe. Alejandro Davidovich Fokina lekceważył go już do tego stopnia, że próbował zakończyć mecz uderzeniem spomiędzy nóg.

Hurkacz obronił jednak wszystkie meczbole, przełamał rywala i gładko wygrał kolejnego seta. W decydującym secie doszło do super tie-breaku. Gdyby, tak jak w tradycyjnym tie-breaku, grano do 7 wygranych punktów, Hurkacz wygrałby 7-4. Jednak to jego rywal pierwszy dotarł do 10 punktów i to Davidovich Fokina awansował do kolejnej rundy.

Odpadnięcie Hurkacza już w 1. rundzie Wimbledonu jest tym bardziej bolesne, że na trawiastych kortach w Halle Polak prezentował wysoką formę. Nasz zawodnik wygrał turniej, w finale pokonując bez straty seta lidera światowego rankingu Daniiła Miedwiediewa.

"Klątwa" trwa. Przekonał się o tym Hubert Hurkacz

Głębsza analiza pokazuje jednak, że wygrana w Halle wcale nie musi być dobrym prognostykiem. W ciągu ostatnich 11 lat żaden zwycięzca turnieju, poza Rogerem Federerem nie przeszedł w Wimbledonie 1. rundy!

Już na pierwszej rundzie w Londynie swoją przygodę z Wimbledonem po wygranej w Halle kończyli Philipp Kohlschreiber (zwycięzca w 2011 roku), Tommy Haas (2012 rok), Florian Mayer (2016), Borna Ćorić (2018) oraz Ugo Humbert (2021).

Teraz podobny los spotkał Huberta Hurkacza, który po wygranej w Halle także zakończył turniej na 1. rundzie. Jedynym wyjątkiem jest Roger Federer, który w tym czasie pięciokrotnie wygrywał niemiecki turniej z sukcesami grając potem w Londynie. W 2020 roku turniej odwołano z powodu pandemii.

