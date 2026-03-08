Porażka gwiazdy na drodze Świątek do ćwierćfinału. Bez hitu z Muchovą

Mateusz Stańczyk

Turniej WTA 1000 w Indian Wells wkroczył dzisiaj w trzecią fazę zmagań. W nocy, gdy kończono jeszcze rywalizację w ramach drugiej rundy, doszło do eliminacji rozstawionej tenisistki, która rok temu mierzyła się z Igą Świątek w ćwierćfinale rozgrywek na terenie Kalifornii. Tym razem obie znajdowały się na kolizyjnym kursie w czwartej rundzie. Wiemy już jednak, że nie dojdzie do takiego starcia. O niespodziankę pokusiła się Antonia Ruzic. To Chorwatka zagra w trzeciej fazie z Karoliną Muchovą.

Qinwen Zheng walczyła z Antonią Ruzic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells
Qinwen Zheng walczyła z Antonią Ruzic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells

W sobotę czasu lokalnego rozgrywano mecze drugiej rundy WTA 1000 w Indian Wells w dolnej części kobiecej drabinki, czyli tej, do której należy Iga Świątek. Nasza reprezentantka nie bez problemów pokonała Kaylę Day, ale ostatecznie bez straty partii zameldowała się w najlepszej "32" zmagań. Teraz Raszynianka zmierzy się z Marią Sakkari. Sporo działo się we fragmencie, który wyłoni rywalkę w czwartej fazie dla zwyciężczyni polsko-greckiej batalii.

    Najpierw awans do trzeciej rundy wywalczyła Karolina Muchova. Czeszka czekała na triumfatorkę spotkania pomiędzy Qinwen Zheng i Antonią Ruzic. Tak się składa, że rozstawiona z "24" Chinka rywalizowała ze Świątek w ćwierćfinale ubiegłorocznego turnieju w Kalifornii. Wówczas Iga zwyciężyła 6:3, 6:3, rewanżując się za porażkę z igrzysk. Teraz obie mogły się potencjalnie zmierzyć już w czwartej fazie zmagań w Indian Wells. Na przeszkodzie stanęła jednak utalentowana Chorwatka, która coraz śmielej poczyna sobie w rozgrywkach WTA.

      WTA Indian Wells: Qinwen Zheng kontra Antonia Ruzic w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Ruzic. Od pierwszych minut nie brakowało zaciętych gemów, ale na premierowe break pointy trzeba było zaczekać do trzeciego gema. Wówczas Zheng posiadała dwie piłki z rzędu na prowadzenie 2:1. Mimo to Antonia wyszła z opresji i po zmianie stron Chorwatka sama mogła wypracować sobie dwa "oczka" przewagi. Do przełamania doszło dopiero w trakcie piątego rozdania. Qinwen potrzebowała do tego aż czterech szans. Potem Chinka posiadała dwie okazje na 4:2, ale nie wykorzystała żadnej z nich.

      Zawodniczka spoza czołowej "50" rankingu wróciła do gry i wszystko rozstrzygnęło się dopiero w końcówce seta, na przestrzeni dziewiątego oraz dziesiątego gema. Zaczęło się od dwóch break pointów z rzędu dla mistrzyni olimpijskiej na 5:4. Finalnie Ruzic oddaliła zagrożenie i przerzuciła presję na stronę Zheng. Tenisistka z południa Europy przejęła inicjatywę na returnie. Uzyskała dwa setbole i wykorzystała już pierwszego z nich. Ostatecznie Antonia triumfowała w premierowej odsłonie 6:4.

        Początek drugiej części spotkania przebiegał po myśli serwujących. Pierwsze break pointy pojawił się dopiero w trakcie szóstego rozdania. Chorwatka przełamała Chinkę do zera, a potem wyszła na 5:2 i znalazła się o krok od awansu do trzeciej rundy. Mimo to Qinwen wróciła do gry, po dziesiątym gemie doprowadziła do remisu. Wydawało się, że doświadczenie zaczyna brać górę, ale kolejne minuty zaprzeczyły tej tezie. Ruzic utrzymała serwis, a następnie wywalczyła breaka. Za trzecim meczbolem zamknęła pojedynek wynikiem 6:4, 7:5. Dzięki temu to Antonia zmierzy się w kolejnej fazie z Karoliną Muchovą. Zwyciężczyni tej batalii zagra potem z Igą Świątek albo Marią Sakkari.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

        Qinwen Zheng
        Qinwen ZhengNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Antonia Ruzić
        Antonia RuzićJOSEF BOLLWEIN / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
        Kobieta w białym stroju sportowym z pomarańczową opaską na głowie uderza dwuręcznym backhandem żółtą piłkę tenisową, skupiona na grze.
        Karolina MuchovaIZHAR KHANAFP
