Porażka faworyzowanej Polki i zabraknie jej w turnieju w naszym kraju

Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do turnieju WTA 125, zaliczanego do cyklu ITF, w Kozerkach. Rozstawiona z "trójką" Polka przegrała w decydującej fazie kwalifikacji z Luksiką Kumkhum w Tajlandii 3:6, 5:7. Oznacza to, że prawdopodobnie żadna z naszych reprezentantek nie przebiła się przez tą fazę. W turnieju głównym zobaczymy więc cztery biało-czerwone tenisistki.