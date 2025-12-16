Sezon w kobiecym tenisie zwieńczył prestiżowy turniej WTA Finals w Rijadzie, po tytuł sięgnęła wówczas Jelena Rybakina, która pokonała w finale Arynę Sabalenkę. Białorusinka mimo tej porażki i tak ma powody do zadowolenia, bo zakończyła sezon jako liderka światowego rankingu, zresztą w 2025 roku wygrała cztery turnieje, w tym wielkoszlemowy US Open.

Osiągnięcia tenisistki z Mińska docenili przedstawiciele międzynarodowych grup medialnych, którym przyznano głos w plebiscycie organizowanym przez WTA. Białorusinka rywalizowała o tytuł Zawodniczki Roku z Igą Świątek, Amandą Anisimovą, Coco Gauff, Madison Keys oraz Jeleną Rybakiną. I zdeklasowała swoje rywalki.

"Zdobyła prawie 80 proc. głosów mediów po dominującym sezonie, w którym dotarła do największej liczby finałów (9), zdobyła najwięcej tytułów (4), odniosła najwięcej zwycięstw (63) i ustanowiła nowy rekord nagród pieniężnych w jednym sezonie, zgarniając 15 008 519 dolarów" - czytamy w oficjalnym serwisie WTA.

WTA ogłasza werdykt, w sieci poruszenie. Zheng i Gauff triumfują

Sabalenka miała szansę na zwycięstwo także w innym plebiscycie, a mianowicie mającym na celu wyłonić Mecz Roku. Tutaj głos oddano internautom, którzy mogli wybrać jedno z pięciu spotkań: starcie Sabalenki z Rybakiną w ćwierćfinale turnieju w Berlinie, drugi ćwierćfinał tego turnieju, w którym Amanda Anisimova pokonała Jasmine Paolini, finał Indian Wells, gdzie Sabalenka zmierzyła się z Mirrą Andriejewą, półfinał "tysięcznika" w Rzymie z udziałem Coco Gauff i Qinwen Zheng oraz deblowe starcie Sary Errani i Jasmine Paolini z Mirrą Andriejewą i Dianą Sznajder na etapie półfinału w Dosze.

Internauci wybrali mecz z Rzymu, w którym Gauff pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża. Po tym werdykcie momentalnie zawrzało - trudno bowiem nie oprzeć się wrażeniu, że duży wpływ na wynik mieli kibice z Chin, którzy zmobilizowali się w sieci na głosowanie. Oburzenie jednak sprawił nie tylko sam werdykt, ale też nominacja. Wspomniany mecz bowiem nie stał na bardzo wysokim poziomie.

Rozwiń

Gauff w tym meczu popełniła aż 82 niewymuszone błędy, a jej rywalka 74, co daje 156 takich pomyłek. W meczu, który trwał aż 3 godziny i 32 minuty, byliśmy świadkami 20 podwójnych błędów serwisowych - 16 po stronie Amerykanki i 4 w wykonaniu Chinki. W sumie obie zawodniczki posłały zaledwie trzy asy serwisowe.

Internauci szybko zaczęli przypominać te statystyki pod wpisem, w którym WTA poinformowała o wyniku głosowania. "Ten mecz zasługuje na nakręcenie o nim filmu zatytułowanego 'Najgorszy mecz, jaki kiedykolwiek rozegrano'" - napisał jeden z komentujących. "To był prawdopodobnie najbrzydszy mecz sezonu. Z rekordową liczbą niewymuszonych błędów. WTA powinna go bardzo głęboko ukryć, bo w ogóle nie był dobrą reklamą kobiecego tenisa. Znaczne obniżenie rangi w porównaniu do meczu roku z 2024 roku (finał w Rzymie)" - stwierdził ktoś inny. A takich komentarzy jest dużo więcej.

Polsat Sport Polsat Sport

Qinwen Zheng ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Coco Gauff Burak Akbulut/Anadolu AFP

Aryna Sabalenka ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP