Partner merytoryczny: Eleven Sports

Porażka Aryny Sabalenki, zawrzało po werdykcie WTA. Tego się nie spodziewano

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka sezon zakończyła jako liderka rankingu, nic więc dziwnego, że to także do niej powędrował tytuł dla Zawodniczki Roku WTA. Białorusinka miała szansę na zwycięstwo także w innym zestawieniu, w nim doczekała się nawet dwóch nominacji, ale ostatecznie musiała uznać wyższość innych tenisistek. Werdykt ogłoszony w sieci wywołał jednak olbrzymie poruszenie, ponieważ zdaniem wielu kibiców zwycięska nominacja nie powinna w ogóle mieć miejsca.

Zawodniczka tenisowa w dynamicznym momencie gry, z wyrazem skupienia i wysiłku na twarzy, ubrana w czarno-różowy strój sportowy. W tle niewyraźna, niebieska tablica elektroniczna i kibice.
Aryna Sabalenka rozegrała w tym sezonie kilka świetnych meczów. Żaden z nich nie doczekał się nagrody WTAWU ZHIZUNAFP

Sezon w kobiecym tenisie zwieńczył prestiżowy turniej WTA Finals w Rijadzie, po tytuł sięgnęła wówczas Jelena Rybakina, która pokonała w finale Arynę Sabalenkę. Białorusinka mimo tej porażki i tak ma powody do zadowolenia, bo zakończyła sezon jako liderka światowego rankingu, zresztą w 2025 roku wygrała cztery turnieje, w tym wielkoszlemowy US Open.

Osiągnięcia tenisistki z Mińska docenili przedstawiciele międzynarodowych grup medialnych, którym przyznano głos w plebiscycie organizowanym przez WTA. Białorusinka rywalizowała o tytuł Zawodniczki Roku z Igą Świątek, Amandą Anisimovą, Coco Gauff, Madison Keys oraz Jeleną Rybakiną. I zdeklasowała swoje rywalki.

"Zdobyła prawie 80 proc. głosów mediów po dominującym sezonie, w którym dotarła do największej liczby finałów (9), zdobyła najwięcej tytułów (4), odniosła najwięcej zwycięstw (63) i ustanowiła nowy rekord nagród pieniężnych w jednym sezonie, zgarniając 15 008 519 dolarów" - czytamy w oficjalnym serwisie WTA.

WTA ogłasza werdykt, w sieci poruszenie. Zheng i Gauff triumfują

Sabalenka miała szansę na zwycięstwo także w innym plebiscycie, a mianowicie mającym na celu wyłonić Mecz Roku. Tutaj głos oddano internautom, którzy mogli wybrać jedno z pięciu spotkań: starcie Sabalenki z Rybakiną w ćwierćfinale turnieju w Berlinie, drugi ćwierćfinał tego turnieju, w którym Amanda Anisimova pokonała Jasmine Paolini, finał Indian Wells, gdzie Sabalenka zmierzyła się z Mirrą Andriejewą, półfinał "tysięcznika" w Rzymie z udziałem Coco Gauff i Qinwen Zheng oraz deblowe starcie Sary Errani i Jasmine Paolini z Mirrą Andriejewą i Dianą Sznajder na etapie półfinału w Dosze.

Internauci wybrali mecz z Rzymu, w którym Gauff pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża. Po tym werdykcie momentalnie zawrzało - trudno bowiem nie oprzeć się wrażeniu, że duży wpływ na wynik mieli kibice z Chin, którzy zmobilizowali się w sieci na głosowanie. Oburzenie jednak sprawił nie tylko sam werdykt, ale też nominacja. Wspomniany mecz bowiem nie stał na bardzo wysokim poziomie.

Gauff w tym meczu popełniła aż 82 niewymuszone błędy, a jej rywalka 74, co daje 156 takich pomyłek. W meczu, który trwał aż 3 godziny i 32 minuty, byliśmy świadkami 20 podwójnych błędów serwisowych - 16 po stronie Amerykanki i 4 w wykonaniu Chinki. W sumie obie zawodniczki posłały zaledwie trzy asy serwisowe.

Internauci szybko zaczęli przypominać te statystyki pod wpisem, w którym WTA poinformowała o wyniku głosowania. "Ten mecz zasługuje na nakręcenie o nim filmu zatytułowanego 'Najgorszy mecz, jaki kiedykolwiek rozegrano'" - napisał jeden z komentujących. "To był prawdopodobnie najbrzydszy mecz sezonu. Z rekordową liczbą niewymuszonych błędów. WTA powinna go bardzo głęboko ukryć, bo w ogóle nie był dobrą reklamą kobiecego tenisa. Znaczne obniżenie rangi w porównaniu do meczu roku z 2024 roku (finał w Rzymie)" - stwierdził ktoś inny. A takich komentarzy jest dużo więcej.

Zobacz również:

Iga Świątek, Daria Abramowicz
Iga Świątek

Abramowicz oficjalnie ogłasza ws. Świątek. Jest tak, jak ludzie myśleli. Wyjątkowa nagroda

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Polsat SportPolsat Sport
Qinwen Zheng
Qinwen ZhengANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
Coco Gauff
Coco GauffBurak Akbulut/AnadoluAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja