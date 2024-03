Jeszcze we wtorek spekulowano, czy Aryna Sabalenka przystąpi do rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Miami ze względu na śmierć jej byłego partnera - Konstantina Kołcowa . Ostatecznie Białorusinka zdecydowała się jednak na występ w zmaganiach na Florydzie. W pierwszym meczu sprawiła dobre wrażenie i w pewnym stylu pokonała swoją przyjaciółkę Paulę Badosę 6:4, 6:3.

Przegrana Sabalenki oznacza, że już na pewno straci punkty w najnowszym notowaniu rankingu WTA, które ukaże się 1 kwietnia. Aryna miała do obrony 215 pkt za ubiegłoroczny ćwierćfinał. Za tegoroczną trzecią rundę w Miami może liczyć na zaledwie 65 oczek, a to oznacza spadek punktowy z 8195 do 8045. Powiększy się zatem jej strata do Igi Świątek w zestawieniu najlepszych tenisistek. Polka nie broni żadnych punktów na Florydzie, stąd kolejne zwycięstwa będą oznaczać wyłącznie zysk dla raszynianki.