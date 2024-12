Porażające wyznanie słynnej tenisistki. "Jestem na zewnątrz, zrobię ci krzywdę"

28-letnia Katie Boulter od 2023 roku przeżywa bez dwóch zdań najbardziej owocny okres w swojej dotychczasowej karierze - to właśnie wówczas bowiem Brytyjka wygrała po raz pierwszy turniej spod szyldu WTA , triumfując w zawodach rangi 250 w Nottingham.

Swój sukces powtórzyła również rok później, a w tym samym sezonie zwyciężyła także w San Diego i całkiem niedawno, w listopadzie, zawędrowała ona aż do finału zmagań w Hongkongu, gdzie musiała uznać wyższość Diany Sznajder.

Te wszystkie osiągnięcia sprawiły, że Boulter przedarła się do czołowej 25 światowego rankingu i jest obecnie najwyżej notowaną przedstawicielką Wielkiej Brytanii w zestawieniu (24. lokata) - kolejną reprezentantką Zjednoczonego Królestwa w klasyfikacji jest 59. Emma Raducanu. Powodzenie w sporcie i idąca za nim popularność ma jednak również i ciemną stronę.

Katie Boulter otrzymywała poważne groźby. "Jeśli wyjdziesz, zrobię ci krzywdę"

Tenisistka udzieliła niedawno obszernego wywiadu Molly McElwee, dziennikarce "The Guardian". W trakcie rozmowy Katie Boulter przyznała, że spotkała się, chociażby ze stalkingiem. "Ludzie czasami mnie śledzili" - stwierdziła.

"Raz pojechałam odebrać Alexa (de Minaura, partnera Boulter, który również jest tenisistą - dop. red.) i ktoś podążał za moim samochodem. Pojechaliśmy na Sloane Square (plac w Londynie), wysiedliśmy, poszliśmy na spacer po sklepach i tak dalej, a ten sam samochód jeździł za mną aż do czasu dotarcia do domu. Byłam z Alexem, więc wszystko było absolutnie w porządku, ale to nie było najlepsze uczucie" - opisywała.