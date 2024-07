Popis Włoszki z polskimi korzeniami. 6:1 na koniec, triumfatorka US Open już za burtą

Cztery tygodnie temu Jasmine Paolini rozegrała finałowy pojedynek z Igą Świątek podczas Roland Garros. Chociaż poniosła wyraźną porażkę w starciu z naszą reprezentantką, to cały turniej okazał się dla niej wyjątkowy. Po drodze pokonała m.in. Jelenę Rybakinę i po raz pierwszy w karierze stanęła do walki w decydującym starciu o końcowe trofeum. Świetny występ w Paryżu zagwarantował jej awans do najlepszej "10" rankingu WTA. Kto wie, być może po trwających zmaganiach w Londynie znajdzie się nawet w TOP 5. Reklama

Szanse ku temu rosną, bowiem tenisistka mająca polskie korzenie wciąż pozostaje w grze nawet o tytuł. Po tym, jak pokonała Greet Minnen, dzisiaj przyszedł czas na pojedynek z byłą mistrzynią wielkoszlemową - Bianką Andreescu. Triumfatorka US Open 2019 w ostatnim czasie próbuje wrócić do świetnej dyspozycji i pokazuje, że stać ją na pojedyncze wyskoki. W piątkowe popołudnie musiała jednak uznać wyższość finalistki tegorocznego Roland Garros.

Jasmine Paolini z awansem do czwartej rundy Wimbledonu. Efektowne zakończenie spotkania

Początek spotkania był jednak bardzo wyrównany. Obie przełamały się na starcie, potem Paolini nawet dwa break pointy na 3:1. Kanadyjka o rumuńskich korzeniach zdołała wyjść z opresji. Później nie obserwowaliśmy już okazji na przełamanie i ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Andreescu wygrała pierwszą wymianę, ale kolejne trzy akcje trafiły na konto Jasmine i zrobiło się już 3-1. Mimo to Bianca zdołała odrobić stratę, a potem nawet objąć prowadzenie. Końcówka była jednak popisem Włoszki. Cztery punkty z rzędu i zwycięstwo w pierwszej secie 7:6(4). Reklama

Mistrzyni US Open 2019 dobrze weszła w drugą partię, ale potem na korcie trwał już teatr jednej aktorki. 28-latka zdominowała Andreescu i zaczęła seryjnie gromadzić gemy. Do końca spotkania nie oddała już ani jednego swojej rywalce, przez co spotkanie zakończyło się ostatecznie wynikiem 7:6(4), 6:1. Kolejną rywalką finalistki Roland Garros będzie Madison Keys lub Marta Kostiuk.

Dzisiaj o awans do czwartej rundy powalczy także Coco Gauff. Amerykanka zmierzy się z Sonay Kartal. Jeśli wygra to spotkanie, to w następnej fazie zagra ze swoją rodaczką - Emmą Navarro. 23-latka pokonała dzisiaj Dianę Sznajder 2:6, 6:3, 6:4, dzięki czemu zrewanżowała się Rosjance za porażkę sprzed tygodnia, poniesioną podczas półfinału WTA 500 w Bad Homburg.



