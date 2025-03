W ostatnim meczu czwartej rundy doszło do starcia pomiędzy Jasmine Paolini i Ludmiłą Samsonową. Rozstawiona z "6" Włoszka stanęła przed szansą na pierwszy singlowy ćwierćfinał w tym sezonie. W poprzedniej fazie pokonała Jaqueline Cristian po bardzo zaciętej rywalizacji, wracając ze stanu 1:3 *15-30 w trzecim secie . Ostatecznie triumfowała 6:4, 3:6, 6:4. Nocny pojedynek z Rosjanką nie zakończył się już tak szczęśliwie z perspektywy tenisistki z polskimi korzeniami.

Ludmiła Samsonowa będzie rywalką Aryny Sabalenki w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells

Mistrzyni olimpijska z Paryża w grze podwójnej wygrała pierwsze dwie akcje pojedynku, ale w następnych minutach sytuacja zaczęła się komplikować. To Samsonowa jako pierwsza otrzymała szansę na zakończenie gema. Pierwsza próba nie przyniosła powodzenia, ale po chwili pojawił się kolejny break point. Tym razem Ludmiła dopięła już swego i od razu wyszła na prowadzenie. W kolejnych minutach tylko i wyłącznie je powiększała. Dominację Rosjanki w pierwszym secie najlepiej obrazuje liczba zdobytych punktów: 25 do 7 na korzyść tenisistki z Oleniegorska. Nie mogło się to rozstrzygnąć innym rezultatem, aniżeli 6:0. Wrażenie robił również czas premierowej odsłony - zaledwie 20 minut.