Popis reprezentantki Polski. Drzwi do Australian Open szeroko otwarte

Zaczęło się od niespodziewanego przełamania. Polka pokazała, kto tu rządzi

Dziś sytuacja była jednak inna - to Polkę wskazywali fachowcy i bukmacherzy, jako tę, która powinna wywalczyć awans do ćwierćfinału . 18-letnia Hiszpanka Ariana Geerlings jest notowana dopiero w dziewiątej setce rankingu WTA, w Walencji gra tylko dzięki "dzikiej karcie", ale takie rozważania często bywają nieco złudne.

Polka zaczęła bowiem nieszczególnie - na "dzień dobry" została przełamana. Geerlings starała się grać ofensywnie i jeśli trafiała w kort, była groźna. Katarzyna Kawa zaś jakby szukała swojego pomysłu na to spotkanie. I dość szybko go znalazła - wystarczyło tylko od razu atakować dość kiepskie i nieprecyzyjne podanie rywalki .

To bowiem był największy mankament Hiszpanki - nie mogła toczyć rywalizacji na swoich warunkach wówczas, gdy podawała. W pierwszych dwóch takich gemach wygrała łącznie zaledwie dwie piłki . Dwa kolejne były bardziej zacięte, ale i tak na końcu cieszyła się Polka. 31-latce z Krynicy-Zdrój nie przeszkodziło nawet to, że jeszcze raz została przełamana, już przy stanie 5:1. Bez większego stresu wygrała seta 6:2.

Bliźniaczy drugi set w Walencji. Teraz przez Kawą trudniejsze wyzwanie

Druga partia zaś była dokładną kalką pierwszej. Kawa też zaczęła ją od przegrania swojego gema serwisowego, po czym wzięła się do pracy i zaczęła rozstawiać rywalkę po korcie. W pięciu kolejnych gemach Geerlings ugrała zaledwie trzy punkty , tak wielka była dominacja reprezentantki Polski. Znów skończyło się na 6:2 i awansie do ćwierćfinału po zaledwie 77 minutach spędzonych na korcie.

Teraz zapewne poprzeczka pójdzie już mocno w górę - rywalką Katarzyny Kawy będzie albo rozstawiona z jedynką Egipcjanka Mayar Sherif (WTA 59), albo bardzo utalentowana Serbka Mia Ristić. 17-latce wróży się wielką karierę, w przeszłości wygrała już mistrzostwa Europy do lat 16.

Katarzyna Kawa pnie się w górę rankingu. Start w Melbourne niemal pewny

Dlaczego ten awans do ćwierćfinału był dla Kawy tak ważny? Polka straci w poniedziałek 18 punktów wywalczonych za zeszłoroczny półfinał turnieju ITF w Helsinkach. W Walencji zapewniła już sobie jednak 25 oczek, to pozwoli jej wkrótce wskoczyć w okolice 200. miejsca na liście WTA.

Reprezentantce Polski odpadnie jeszcze w grudniu 18 punktów za zeszłoroczny półfinał w Ortisei oraz kolejne 18 za półfinał w turnieju w Selva Gardena. Mimo tego nie powinna już spaść poniżej 210. miejsca, a to oznacza, że spokojnie może myśleć o kwalifikacjach do Australian Open. Rok temu się do pierwszego Wielkiego Szlema nie załapała, dwa lata temu odpadła już po pierwszym pojedynku z Nao Hibino.