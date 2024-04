Pawła Juszczaka nie kojarzy zapewne wielu kibiców tenisa, Pawła Ciasia - już tak. To aktualny mistrz Polski, w lipcu zeszłego roku ten tytuł zdobył w Bytomiu już czwarty. 30-latek zmienił niedawno nazwisko, ale do gry w turniejach ITF wrócił dopiero w kwietniu. W tunezyjskim Hammamet dotarł w zeszłym tygodniu do półfinału, teraz zaś kapitalnie rozpoczął kolejne zawody. Rosjanina Aleksandra Łobanowa pokonał w 50 minut 6:0, 6:2. To jego najwyższa wygrana od 1 lipca zeszłego roku.