10 marca Aryna Sabalenka i Naomi Osaka spotkały się ze sobą w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Aż ciężko w to uwierzyć, ale był to dopiero ich drugi oficjalny pojedynek, pierwszy od września 2018 roku. Tyle czasu czekała Białorusinka, by wziąć rewanż na Japonce za porażkę z US Open. Liderka rankingu zwyciężyła 6:2, 6:4. Ścieżki wielokrotnych mistrzyń imprez wielkoszlemowych tak się uformowały, że obie mogły na siebie trafić także w batalii o ćwierćfinał podczas tysięcznika w Madrycie.

Dziś obie walczyły o to, by utworzyć taką parę podczas poniedziałkowej rywalizacji na etapie najlepszej "16". Najpierw Sabalenka zmierzyła się z Jaquelinie Cristian na Manolo Santana Stadium, tuż po godz. 20:00. W drugim secie Rumunka postawiła się Arynie, ale turniejowa "1" wygrała ostatecznie 6:1, 6:4. Kilka minut po decydującej piłce rozpoczęła się rozgrywka na Arantxa Sanchez Stadium. Tam Osaka spotkała się z Anheliną Kalininą, finalistką WTA 1000 w Rzymie sprzed trzech lat.

Naomi Osaka kontra Anhelina Kalinina w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Osaki. Japonka bardzo pewnie utrzymała swoje podanie, a po zmianie stron próbowała wywierać presję na rywalce. Chociaż Kalinina posiadała piłkę na remis, ostatecznie doszło do przełamania. W trzecim gemie Naomi wróciła ze stanu 15-40 i powiększyła swoją przewagę. Kilka minut później było już 4:0 dla wielokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych. Podczas piątego rozdania Anhelina odrobiła jednego breaka, ale jak się potem okazało - uzyskała wtedy jedynie honorowe "oczko" w tej partii. Japonka triumfowała w premierowej odsłonie 6:1.

Osaka dobrze otworzyła także drugą część pojedynku. Na "dzień dobry" przełamała rywalkę, a potem objęła prowadzenie 2:0. Kolejnego breaka zdobyła w piątym gemie, mimo że Ukrainka posiadała dwie piłki na utrzymanie serwisu. Zrobiło się 4:1 z perspektywy Naomi. Wtedy Kalinina zerwała się do walki, po siódmym rozdaniu złapała kontakt z Japonką. Po chwili zobaczyliśmy odpowiedź wielokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zamknęła spotkanie już w trakcie zaciętego dziewiątego gema, wykorzystując piątego meczbola. Końcowy wynik brzmiał 6:1, 6:3 dla Osaki. W poniedziałek zmierzy się w czwartej rundzie z Aryną Sabalenką.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Mariano Navone - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport