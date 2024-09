"Popis" na US Open, ale co stało się w Seulu. Potężna wpadka pogromczyni Świątek

Bolesna dla Igi Świątek była porażka na Wimbledonie z Julią Putincewą. W trzecim secie Kazaszka kompletnie zdominowała Polkę i wygrała 3:6, 6:1, 6:2. 29-latka na korcie lubuje się w dynamicznych gestach i skrajnych reakcjach, co przysporzyło jej zarówno wielu fanów, jak i ogromne grono krytyków. Kibice z Polski na długo będą pamiętać jej nieeleganckie gesty, jakich wielokrotnie dopuszczała się w spotkaniach z raszynianką.

Kolejny raz ognisty temperament 30. zawodniczki rankingu WTA dał o sobie znać podczas US Open. W rywalizacji z Jasmine Paolini Kazaszce wyraźnie nie szło, przez co zaczęła coraz bardziej nerwowo reagować po nieudanych zagraniach. Bulwersujące było jednak dopiero zachowanie, jakiego dopuściła się względem dziewczynki od podawania piłek . Zawodniczka zignorowała dwie rzucone w jej stronę piłeczki, dopiero po chwili przypominając sobie, że znajduje się na korcie.

WTA Seul. Putincewa w opozycji do Świątek. Turniej w Korei Południowej bolesny dla Kazaszki

Po stosunkowo nieudanym turnieju w Nowym Jorku, po krótkiej przerwie Putincewa, w przeciwieństwie do Igi Świątek postanowiła wziąć udział w turnieju w Seulu . Nie skorzystała jednak na nieobecności Polki, a także wielu czołowych tenisistek rankingu.

W 1. rundzie Putincewa trafiła na wschodzącą gwiazdę tenisa, której wróży się wielką karierę - Amandę Anisimovą. Kazaszka miała spore problemy z regularnością i przeplatała udane zagrania zaskakującymi pomyłkami. W efekcie przegrała czwartego gema, a jej oponentka wyszła na prowadzenie 3:1. Choć przegrała swoje podanie, a 29-latka doszła na 3:3, to jej przypadł w udziale triumf w pierwszej partii.

Bez większych problemów Anisimova przełamała rywalkę w ósmym gemie i triumfowała 6:3. Na twarzy Putincewej malowała się coraz większa frustracja. Do drugiej partii przystąpiła jednak dużo bardziej skoncentrowana.

Anisimova potrzebowała tie-breaka do zwycięstwa. Pogromczyni Świątek już poza turniejem

Drugi set był niezwykle zacięty - kibice w Korei Południowej aż sześciokrotnie byli świadkami przełamań z obu stron, a po wyniszczającej walce dotarliśmy do tie-breaka. Anisimova miała okazję dużo wcześniej zakończyć pojedynek, ale w dziewiątym gemie przy stanie 5:4 nie wykorzystała aż trzech piłek meczowych. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze.