Popis medalistki z Tokio. Demolka w drugim secie, triumfatorka Wimbledonu już czeka

Elina Switolina jest na dobrej drodze, by nawiązać do swoich ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Z Japonii Ukrainka wróciła z brązowym medalem, teraz we Francji jest już w najlepszej szesnastce imprezy. W poniedziałkowy wieczór przedstawicielka naszych wschodnich sąsiadów zaliczyła niemrawy początek, lecz później Jessice Peguli oddała zaledwie cztery gemy.