Popis Magdy Linette, półfinalistka Roland Garros pokonana. "Polskie" starcie już faktem

Jeszcze w piątek Magda Linette rywalizowała z Magdaleną Fręch o swój trzeci singlowy tytuł rangi WTA 250 w karierze, a już dwa dni później przyszedł czas na jej pierwszy występ podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po początkowych problemach z transportem Polkom udało się sprawnie przedostać z Pragi do stolicy Francji, przez co mogły spokojnie spędzić całą sobotę już na miejscu, przygotowując się do niedzielnego starcia z Mirrą Andriejewą.

