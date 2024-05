Popis Magdaleny Fręch w Hiszpanii, 6:1 na koniec. Polka kontra mistrzyni US Open

Magdalena Fręch poszukuje powrotu do dobrej dyspozycji, którą imponowała na początku sezonu. Po nieudanym turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie odpadła już w pierwszej rundzie , nasza reprezentantka udała się do hiszpańskiej Lleidy, gdzie rozgrywane są w tym tygodniu zmagania rangi WTA 125. Dla Polki jest to szansa na wygranie kilku spotkań z rzędu i podbudowanie pewności siebie, której brakowało jej w ostatnim czasie.

Magdalena Fręch z kolejnym zwycięstwem. Polka zagra o półfinał WTA 125 w Lleidzie

Mecz o ćwierćfinał rozpoczął się dość niespodziewanie, od przełamania na korzyść rywalki Magdaleny. W kolejnych minutach nasza tenisistka odzyskała jednak kontrolę nad wydarzeniami, wygrała cztery gemy z rzędu . Mimo że rywalka utrzymywała później swoje podania, to Polka nie dopuściła przeciwniczki nawet do break pointa. Ostatecznie pierwszy set zakończył się rezultatem 6:3 dla Fręch.

Tenisistka urodzona w Łodzi miała dwie okazje przy własnym podaniu, by wygrać drugą partię 6:0. Doszło jednak do przełamania. Na szczęście w kolejnym gemie udało się zamknąć spotkanie... a właściwie zrobiła to rywalka, popełniając podwójny błąd serwisowy. 26-latka wygrała mecz rezultatem 6:3, 6:1. W ćwierćfinale WTA 125 w Lleidzie nasza tenisistka zagra z Camilą Osorio. Obie grały już ze sobą kilkukrotnie. Ostatni pojedynek Magdaleny Fręch z mistrzynią juniorskiego US Open 2019 zakończył się pewną wygraną Polki. Oby i tym razem było podobnie.