Popis Katarzyny Kawy na Suzanne Lenglen. Polski hat-trick w Paryżu stał się faktem

Na przełomie marca i kwietnia zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zrobiła wszystko, by tym razem taka sytuacja się nie powtórzyła. Dzięki zameldowaniu się w finale WTA 250 w Bogocie zagwarantowała sobie start w eliminacjach Roland Garros. Dzięki temu tenisistka z Krynicy-Zdroju mogła spokojnie szykować się do paryskich zmagań, bez niepotrzebnego stresu. W pierwszej rundzie kwalifikacji trafiła na Tessah Andrianjafitrimo - reprezentantkę Francji, plasującą się na 202. miejscu w rankingu (o 59 lokat niżej od Polki).

Roland Garros: Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy eliminacji

Mecz mógł się rozpocząć od przełamania na korzyść Kawy. Już w pierwszym gemie Polka miała break pointa. Od tego momentu Tessah zgarnęła jednak trzy akcje na swoje konto i objęła prowadzenie. Po chwili to Francuzka dobrała się do serwisu naszej reprezentantki i zrobiło się 2:0. Na szczęście 32-latka szybko zniwelowała stratę. W trakcie piątego rozdania pojawiła się nawet piłka na 3:2 dla Katarzyny . Ostatecznie taki rezultat zaistniał z perspektywy przeciwniczki.

Następne minuty znów zostały do tenisistki pochodzącej z Krynicy-Zdroju. Kawa zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:3. Polka skontrolowała już sytuację do samego końca seta. Była bardziej aktywna, miała więcej uderzeń kończących i to przyniosło pozytywny efekt. Premierowa odsłona batalii zakończyła się wynikiem 6:4 na korzyść zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

Bardzo dobrze rozpoczęła się także druga partia z perspektywy Katarzyny. Po podwójnym błędzie serwisowym Francuzki już na "dzień dobry" Polka osiągnęła przewagę przełamania. Tym razem nasza tenisistka szybko wypuściła ją z rąk, przegrywając własne podanie do zera. Niebezpiecznie zrobiło się po zmianie stron. W pewnym momencie Andrianjafitrimo miała trzy break pointy na 3:1 . Ostatecznie Kawa doprowadziła jednak do wyrównania na 2:2.

To była niezwykle ważna chwila, bowiem po kilku minutach to Katarzyna dobrała się do serwisu Francuzki. 32-latka wyszła na 3:2, a po zmianie stron potwierdziła swoją przewagę. Pierwsze meczbole dla Kawy pojawiły się już w trakcie dziewiątego rozdania. Początkowo Tessah obroniła dwie okazje na domknięcie spotkania, potem była piłka na czwarte "oczko" dla reprezentantki gospodarzy. Ostatnie słowo należało jednak do Katarzyny. Ostatecznie zawodniczka pochodząca z Krynicy-Zdroju przypieczętowała zwycięstwo 6:4, 6:3 po trzecim meczbolu. O awans do decydującej fazy kwalifikacji powalczy z Marią Lourdes Carle lub Eleejah Inisan.