Popis Chwalińskiej, deklasacja. Rozstawiona rywalka poza turniejem

Maja Chwalińska wraca powoli do formy, którą prezentowała w poprzednim, najlepszy dla siebie sezonie - przerwanym nagle przez operację. 22-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej awansowała do ćwierćfinału turnieju ITF W25 w hiszpańskiej miejscowości Baza - wysoko pokonała rozstawioną z ósemką Maltankę Francescę Curmi 6:1, 6:3. A to tylko świadczy, że obecna pozycja Polki nie oddaje jej realnych możliwości.