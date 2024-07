Popis 18-letniej Polki na Wimbledonie. Zacięta końcówka, faworytka za burtą

To wiele dla mnie znaczy. Szczerze uważam, że na to zasługuję, ponieważ przez cały rok grałam dobrze. Miałam pecha w niektórych meczach, które przegrałam bardzo, bardzo "ciasno". Ale w tym meczu byłam naprawdę skupiona i powiedziałam: "no dobra, tym razem to wezmę". Jestem z siebie bardzo dumna, że weszłam na kort i to zrobiłam

~ mówiła zachwycona Kazaszka na konferencji prasowej.