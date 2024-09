Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Coco Gauff nie obroni wywalczonego przed rokiem tytułu mistrzynie US Open. Amerykanka po udanych spotkaniach z Graczową, Marią i Switoliną nie podołała w 1/8 wyzwaniu i poległa w rywalizacji z rodaczką - Emmą Navarro . To już drugi na przestrzeni kilku tygodni triumf 23-latki nad Gauff.

US Open 2024. Bolesna porażka Coco Gauff. Nie obroni tytułu w Nowym Jorku

12. zawodniczka rankingu WTA w drugim secie popełniła dużo więcej błędów, aniżeli w pierwszej partii, co przypłaciła porażką. Coco Gauff przełamała ją dwukrotnie - w ósmym i w dziesiątym gemie, dzięki czemu doprowadziła do wyrównania. Ostatecznie nie przełożyło się to jednak na zwycięstwo i awans do ćwierćfinału.