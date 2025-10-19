Polskie tenisistki zmieniają barwy. Będą grać dla USA. PZT już skrytykowany

Zmiana obywatelstwa w tenisie nie jest czymś zaskakującym, nawet na najwyższym poziomie czasem dochodzi do takich sytuacji. W tym roku Daria Kasatkina zamieniła Rosję na Australię, a Rebecca Masarova - Hiszpanię na Szwajcarię. Wcześniej zaś podobne decyzje podejmowały Warwara Graczowa czy Lulu Sun, którą za kilka tygodni zobaczymy w barwach Nowej Zelandii w turnieju BJK King w Gorzowie.

Wiosną 2022 roku na taki krok zdecydowała się Olivia Lincer - zdolna tenisistka, której rodzice pod koniec lat 90. wyjechali z Polski za ocean, ona już urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jej ojciec Maciej Lincer założył akademię tenisową, to w ich domu gościły i trenowały siostry Radwańskie. A młoda Olivia podpatrywała Agnieszkę, by później ruszyć w jej ślady.

Dziś jest w czwartej setce rankingu WTA, rywalizuje w coraz lepszych turniejach ITF. Przed tygodniem wystąpiła w finale debla w turnieju rangi 100 w Edmond, wspólnie z mistrzynią Australian Open z tego roku w grze mieszanej - Olivią Gadecki.

Jak się okazuje, to jej ostatnie występy w barwach polskiej reprezentacji. Kolejne będą już pod flagą USA.

Polska traci dwie tenisistki. Siostry Lincer rezygnują. ITF już potwierdza zmiany

O całej sytuacji poinformował serwis Polski-Tenis.pl, który skontaktował się z ojcem niespełna 21-letniej Olivii oraz 17-letniej Karoliny. Ta ostatnia już latem zeszłego roku zdobyła pierwszy punkt do rankingu WTA, a jej siostra wygrała wówczas w Santo Domingo pierwszy zawodowy turniej. Teraz ma w dorobku dwa, a kolejne wywalczy już - jeśli w ogóle - dla USA.

- Próbuję dzieci wychowywać tak, aby rozumiały, że zawsze jest inne miejsce od tego, w którym nikt cię nie zauważa i nie rozumie twojej wartości. Trzeba zmieniać otoczenie, aby być wśród tych którzy cię doceniają i wspierają. Polska w tym momencie takim miejscem nie jest - cytuje Polski Tenis Macieja Lincera. Tenisowy działacz, prowadzący w Connecticut klub Magic Lincer Tennis Academy, nie ukrywa swojego żalu do Polskiego Związku Tenisowego. - Dziękuję kibicom i czytelnikom portalu, którzy zawsze pozytywnie komentowali nasze poczynania. Niestety, nie dało się tego odczuć ze strony PZT - wyjaśnił Lincer.

Karolina Lincer nie występuje w turniejach ITF od stycznia, wtedy wystąpiła w dwóch zawodach na Gwadelupie i Martynice. Rywalizowała m.in. z Victorią Mboko, która po kilku miesiącach wygrała WTA 1000 w Montrealu. Z kolei Olivia regularnie gra w profesjonalnych zmaganiach. W tym tygodniu jeszcze jako Polka występowała w Macon (ITF W100), w przyszłym tygodniu już jako reprezentantka USA wystąpi w Macon (ITF W100).

Tę zmianę potwierdziła już na swojej stronie federacja ITF, wkrótce zapewne to samo uczyni WTA.

