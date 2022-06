"Polskie" otwarcie Wimbledonu! Aż piątka naszych reprezentantów w akcji

Tegoroczna edycja imprezy na Wyspach jest wyjątkowa pod wieloma względami. Dla polskich fanów - z uwagi na fakt, że dwójka naszych reprezentantów, Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz zaliczana jest do grona faworytów imprezy. Na świecie głośno o Wimbledonie zrobiło się z kolei z powodu decyzji organizatorów o zablokowaniu występu zawodników i zawodniczek z Rosji oraz Białorusi. Prestiżowy turniej "zapłacił" za to wycięciem z rankingów, co z kolei odstraszyło część uczestników z innych krajów - jak chociażby byłą liderkę rankingu WTA, Naomi Osakę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz: Nie czuję się faworytem Wimbledonu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

"Polskie" otwarcie Wimbledonu

Poniedziałek będzie pierwszym dniem rywalizacji na kortach. W akcji zaprezentuje się tego dnia aż piątka z siedmiu reprezentantów Polski, którzy rywalizować będą w turniejach singlowych. W samo południe swój mecz rozpocznie Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem siódmym. Jego przeciwnikiem będzie Hiszpan, Alejandro Davidovich Fokina. W bezpośrednich pojedynkach między tymi tenisistami jest remis 2-2, ale to nasz rodak wygrał ostatni z nich - w tym roku, w Madrycie.

Mecz uznawanego za jednego z faworytów gracza z Wrocławia będzie bez wątpienia najważniejszym z "polskich" wydarzeń tego dnia. Rywalizację rozpocznie jednak także nasz drugi uczestnik turnieju mężczyzn - Kamil Majchrzak. Zmierzy się on z Thanasim Kokkinakisem.

Obok męskiego duetu, w akcji w poniedziałek obejrzymy również trzy nasze panie. W gronie tym nie ma Igi Świątek, która rozpocznie zmagania we wtorek. Zaprezentują się za to Magda Linette, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska.

Pierwsza z wymienionych zagra z reprezentantką Meksyku, Fernandą Contreras Gomez. Kawa - z Kanadyjką Rebeccą Marino, zaś Chwalińska - z Czeszką Kateriną Siniakovą. Linette uważana jest za faworytkę. Triumfy dwóch pozostałych będą bardzo dużymi niespodziankami.

Plan gier Polaków w Wimbledonie na poniedziałek:

godz. 12:00 - Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina

godz. 12:00 - Maja Chwalińska - Katerina Siniakova

ok. 14:00 - Kamil Majchrzak - Thanasi Kokkinakis

ok. 14:00 - Katarzyna Kawa - Rebecca Marino

ok. 17:00 - Magda Linette - Fernanda Contreras Gomez

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Polsacie

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl