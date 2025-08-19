Polski wieczór w Ameryce. Zrobił to tuż po triumfie Igi Świątek. Ależ popis

Iga Świątek zachwyciła polskich kibiców stając się triumfatorką prestiżowego turnieju WTA Cincinnati. W finale zmierzyła się ona z Jasmine Paolini, z którą to w przeszłości wygrywała wszystkie spotkania. Bilans ten wciąż nie zmienił się, choć tym razem Włoszka postawiła rywalce z kraju nad Wisłą dużo cięższe warunki.

Na tym jednak polski wieczór za oceanem się nie skończył. Około pół godziny po sukcesie Świątek na kortach turnieju ATP 250 Winston-Salem pojawił się bowiem Kamil Majchrzak. Tenisistka z Piotrkowa Trybunalskiego w pierwszej rundzie rywalizacji zmierzył się z Nicolasem Jarrym, z który to stoczył dość zacięty pojedynek (7:6, 6:4). Triumf powędrował jednak na konto Polaka, który awansował tym samym do 1/16 finału amerykańskiej rywalizacji.

Los chciał, że już na tym etapie Majchrzak trafił na rozstawionego z "7" Nuno Borgesa. Portugalczyk zajmuje obecnie 42. miejsce w rankingu ATP, co przy 78. pozycji Polaka sprawiało, że to on był wskazywany jako niekwestionowany faworyt do końcowego sukcesu. Majchrzak udowodnił jednak w tym sezonie, że stać go na dużo więcej, niż wskazują na to "cyferki".

Faworyt nie miał żadnych szans. Majchrzak rozłożył go na łopatki

Już sam początek spotkania wskazywał, iż Majchrzak zamierza ze wszystkich sił postawić się turniejowej "7". Borges co prawda prawie przełamał Polaka w pierwszym gemie, jednak ten wyratował ostatecznie sytuację. Chwilę później to on mógł cieszyć się z wygranej przy podaniu oponenta, aby następnie doprowadzić do wyniku 3:0. Czwarta wymiana trafiła na konto Portugalczyka, lecz jak miało się później okazać, był to jedyny zwycięski gem Borgesa w tym secie. Majchrzak zdecydowanie wygrał swoje podanie, a chwilę później ponownie przełamał rywala. Po zaciętej walce Polak wygrał także ostatniego gema, notując pierwszy niezwykle udany set na swoim koncie.

Tak dotkliwa porażka wpłynęła ocucająco na Borgesa, który w drugiej odsłonie grał już znacznie lepiej. To sprawiło, że do 7. wymiany panowie szli łeb w łeb. Dopiero wtedy Portugalczyk ponownie przeszedł przez kryzys, który w pełni wykorzystał Majchrzak. Po dwóch przełamaniach wszystko było już jasne - Polak kompletnie zdominował rozstawionego Borgesa, wygrywając spotkanie 2:0 (6:1, 6:3). Tym samym chwilę po sukcesie Igi Świątek Majchrzak również mógł cieszyć się z triumfu w turnieju ATP oraz awansu do 1/8 finału rywalizacji. Tam 20 sierpnia o godzinie 20:00 zmierzy się on natomiast z turniejową "11" - Sebastianem Kordą.

Kamil Majchrzak FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP / FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Nuno Borges AFP

Kamil Majchrzak AFP

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press