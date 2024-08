Polski tenisista zamordowany. Wielka tragedia w Sopocie

W sobotę 17 sierpnia około godziny 5:30 doszło do wielkiej tragedii w Sopocie. 20-latek popchnął na tory 23-latka, który został śmiertelnie potrącony przez pociąg Intercity. W chwili zatrzymania 20-latek miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Był agresywny i został obezwładniony przez strażaków, którzy pierwsi pojawili się na miejscu. Ponadto policja znalazła u niego marihuanę , którą przechowywał w folii aluminiowej. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 148 Kk., czyli zarzut zabójstwa. - Podejrzany nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa odmowy złożenia wyjaśnień - powiedział polsatnews.pl Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zabójstwo w Sopocie. Nie żyje Jakub Siemiątkowski, tenisista PLT i Teamu Lufa

"Z ogromnym bólem, smutkiem i żalem informujemy, iż wczoraj na dworcu w Sopocie tragicznie zginął nasz przyjaciel, świetny tenisista i lufowicz Kuba Siemiątkowski. Ciężko w tym momencie jest nam cokolwiek Wam przekazać, więc oświadczamy, iż zawieszamy naszą działalność i aktywność w mediach społecznościowych. Kuba był naszym wspaniałym przyjacielem, najsolidniejszym człowiekiem z nas wszystkich i osobą, która zawsze patrzyła pozytywnie na ten zepsuty świat. To nieokreślona strata dla naszego środowiska tenisowego. W tym czasie żałoby i refleksji prosimy was o modlitwę dla Kuby i jego rodziny, której cierpienia nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Dziękujemy Wam i apelujemy o to, abyście zwrócili uwagę, co jest tak naprawdę ważne w życiu. Dobroć, uczciwość, pomoc innym, empatia, kultura osobista. Pielęgnujemy i szerzmy wartości, które wyznawał Kuba. W ten sposób najlepiej uczcimy jego pamięć i to jakim był wspaniałym człowiekiem. Spoczywaj w pokoju przyjacielu, wiemy, że jesteś teraz w dużo lepszym miejscu niż my wszyscy tutaj" - napisano na oficjalnym koncie klubu.