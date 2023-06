Polski tenisista zacisnął pięść. Z radości. Na ten sukces czekał od miesięcy

Turniej deblowy często traktowany jest jako dodatek do rywalizacji singlowej, ale też często akurat w Poznaniu wzbudza wielkie zainteresowanie kibiców. Wielokrotnie Polacy dochodzili tu do decydującej potyczki, często też wygrywali, jak np. Michał Przysiężny czy Łukasz Kubot. Dla Karola Drzewieckiego był to drugi finał w Poznaniu w karierze, zarazem chyba najważniejsza potyczka w tym roku. Tak się akurat składa, że od 2020 roku każdego roku wygrywa przynajmniej jednego challengera - najpierw w Monterrey w Meksyku, później na Mallorce, ostatnio w Montevideo w Urugwaju.