Polski tenisista wygrał turniej w Rzymie. Pierwszy taki sukces

Udało się zdążyć przed deszczem. Polak i Monakijczyk w drugim secie tak przyśpieszyli, że wyprzedzili ulewę, która spadła na nich podczas dekoracji. Zagrali finał i cały turniej znakomicie. Nie stracili seta. W decydującym meczu byli bezdyskusyjnie lepsi. Wielki tenis pokazali szczególnie w drugiej części meczu. Zieliński jest pierwszym Polakiem, który triumfował w deblu w Rzymie. W 1982 roku nie udało się to Wojciechowi Fibakowi, a w 2012 roku Łukaszowi Kubotowi .

Pięć meczów bez straty seta

Mecz trwał zaledwie godzinę i sześć minut. Zieliński z Nysem ani raz nie musieli bronić się przed przełamaniem. Za to w pierwszym secie to oni - w samej końcówce - wygrali gema przy serwisie rywali. Set zakończył się rezultatem 7:5. W drugim dwukrotnie byli lepsi przy podaniu Holendrów. Wynik 6:1 mówi wiele. Zieliński i Nys cały czas mieli kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Zdominowali rywali . Grali równo, spokojnie, czasami efektownie.

Zasłużyli na to zwycięstwo. W Rzymie zademonstrowali formę z Australian Open, w którym dotarli do finału. Wygrali pięć meczów, w żadnym nie dopuszczając do super tie-breaku. Przed finałem pokonali: Maxime'a Cressy'ego i Davida Vegę Hernandeza, Ivana Dodiga i Austina Krajicka, Mackenzie McDonalda i Francesa Tiafoe oraz Marcela Granollersa i Horacio Zeballosa.