Polski tenisista walczy o US Open, a tu taki "cios". "Jestem zdruzgotany i zszokowany"

Kamil Majchrzak po długim zawieszeniu wrócił do gry i mozolnie pracuje nad odbudowaniem swojej pozycji w światowym tenisie. 28-latek obecnie walczy w kwalifikacjach US Open,a po wygraniu pierwszego meczu postanowił zabrać głos w mediach społecznościowych. I chociaż nie napisał tego wprost, prawdopodobnie nawiązał do sprawy innego zawodnika oskarżonego o doping, który może liczyć na "ulgowe traktowanie". "Jestem zdruzgotany i zszokowany" - napisał Majchrzak.