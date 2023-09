Polski tenisista ofiarą hejtu. Granice zostały przekroczone. "Proszę zdechnij"

„Jak mogłeś przegrać taki mecz”, „Ty głupcze….”, „P… się” – to najłagodniejsze z komentarzy jakie dostał na swoim profilu społecznościowym Daniel Michalski, obecnie drugi w rankingu ATP tenisista z Polski. 23-letni zawodnik z Warszawy w poniedziałek przegrał mecz pierwszej rundy challengerowego turnieju Invest in Szczecin Open. Hejt wobec niżej notowanych tenisistów, szczególnie ze strony grających w zakładach bukmacherskich, to codzienność w sieci.