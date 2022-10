Polski tenisista odpadł z turnieju w Sofii po dramatycznym meczu

Tenis ATP w Sofii. Kamil Majchrzak odpada w ćwierćfinale po dramatycznym meczu

Jan Zieliński ze swoim deblowym rywalem pierwszą partię rozpoczęli w dobrym stylu. Przełamali serwis przeciwników i prowadzili już 4:1. Później inicjatywa należała do duetu brazylijsko-hiszpańskiego. Tym niemniej parze polsko-monakijskiej brakowało jednej piłki, aby doprowadzić do tie-breaka. Nic z tych planów nie wyszło i to przeciwnicy po 48 minutach prowadzili 1-0 w setach.

W drugiej części zawodów tenisiści na przemian wygrywali swoje podania. Taki układ obowiązywał do stanu 6:5. Po wyrównanej grze ostatni gem padł łupem Zielińskiego i Nysa, którzy wyrównali stan rywalizacji na 1-1.

W super tie-breaku przewaga rywali nie podlegała dyskusji, którzy ostatecznie wygrali go 10-5.

Wynik półfinału gry podwójnej:

Rafael Matos, David Vega Hernandez (Brazylia, Hiszpania, 2) - Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako, 4) 7:5, 5:7, 10-5.

