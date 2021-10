Filip Pieczonka ma zaledwie 17 lat. I z pewnością nie takiego początku przygody z poważnym tenisem oczekiwał - został właśnie zawieszony przez Międzynarodową Federację Tenisa (ITF) wskutek podejrzeń o świadome stosowanie środków dopingujących.

W organizmie zawodnika znaleziono steryd anaboliczny o nazwie oxandrolon (znany też jako anavar). Znajduje się on na liście substancji zakazanych. Powoduje przyrost masy ciała.



Próbkę moczu do badania pobrano od Pieczonki 1 września podczas turnieju ITF World Tennis Tour w Czarnomorsku na Ukrainie. Materiał trafił do laboratorium w Montrealu. To tam sporządzono oficjalny raport w tej sprawie.



Filip Pieczonka wycofał się z turnieju w Stambule

Zawieszenie Polaka weszło w życie 15 października. Z tego powodu nastolatek musiał wycofać się z juniorskiego turnieju Grade 2 w Stambule. Zdążył dotrzeć do fazy półfinałowej zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej.

Pieczonce przysługuje odwołanie od decyzji ITF. Na razie teinisista nie skorzystał jednak z takiej możliwości.



UKi