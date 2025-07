Polski talent wraca na dobre tory. Było 3:1, a potem wydarzył się dramat

Maks Kaśnikowski w październiku 2024 roku plasował się na 168. miejscu w rankingu ATP. Była to najwyższa lokata warszawianina w światowym zestawieniu. 22-latek miał za sobą bardzo udane miesiące. W styczniu wygrał challengera w portugalskim Qeiras, a w czerwcu triumfował w Enea Poznań Open, idąc w ślady Jerzego Janowicza i Huberta Hurkacza, którzy także wygrywali turniej w stolicy Wielkopolski. Kilka tygodni później pierwszy raz pojechał na turniej wielkoszlemowy. W świetnym stylu przebrnął eliminacje do US Open, a w pierwszej rundzie stoczył morderczy, pięciosetowy bój z Pedro Martinezem, który niestety przegrał.

Maks Kaśnikowski wiele miesięcy leczył kontuzję. Trudny powrót 22-latka

Początek 2025 roku rozpoczął się bardzo źle dla polskiego tenisisty. Najpierw nie przebrnął eliminacji do Australian Open, a następnie odpadał w pierwszych rundach challengerów w Lille i Glasgow. Prawdziwy dramat rozpoczął się po turnieju ITF w Faro, który rozgrywany był pod koniec lutego. Kaśnikowski rozegrał tam dwa spotkania, a potem zniknął z kortów na wiele miesięcy. Było to spowodowane kontuzją ręki. Powrót na kort się jednak przeciągał i Kaśnikowski pierwszy raz w turnieju wystąpił 16 czerwca. Było to w Poznaniu, gdzie w pierwszej rundzie zmierzył się z późniejszym triumfatorem Filipem Misolicem. Następnie odpadał w kwalifikacjach do challengerów w Mediolanie i Modenie, które rozegrane były jeszcze w czerwcu. Fatalna seria sprawiła, że polski tenisista spadł aż do szóstej setki rankingu ATP. Kaśnikowski po miesięcznej przerwie wrócił na kort i udał się do niemieckiego Metzingen, gdzie rozgrywany jest turniej ITF.

Kaśnikowski w końcu zwycięski. Wygrał pierwszy mecz od lutego

W pierwszej rundzie zmierzył się z Meesem Rottgeringiem. Holender to 644. rakieta świata, a więc zawodnik, jak najbardziej w zasięgu Kaśnikowskiego. Spotkanie trwało zaledwie 22 minuty. Na tablicy wyników było 3:1 dla Polaka, po czym Holender zrezygnował z gry z powodu kontuzji. Jest to więc pierwsze zwycięstwo 22-latka z Warszawy w turnieju od 22 lutego. Polak tym samym awansował do drugiej rundy, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Cezar Cretu (437 ATP) - Mikalai Haliak (680 ATP).

Najwyżej rozstawionym tenisistą w niemieckim turnieju jest Argentyńczyk Juan Bautista Torres, który jest w rankingu ATP na 299. miejscu.

Kaśnikowski ma za sobą debiut w US Open Wojciech Kubik East News

Maks Kaśnikowski zagrał na US Open 2024 Mike Stobe AFP

Polsat Sport Polsat Sport