Absolutną gwiazdą światowego tenisa od wielu lat jest już Iga Świątek, która spokojnie mogłaby być nazwana ambasadorką Polski na świecie. Kilkadziesiąt lat temu taki sam status można było nadać Wojciechowi Fibakowi, który jako tenisista w sposób znakomity reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej, ale wówczas trudniej było zbudować taką popularność jak dziś.

Niemniej Fibak w Polsce mógł liczyć na ogromne wsparcie, ze strony kibiców, którzy po jego sukcesach zaczynali zakochiwać się w tenisie, a Fibak stał się ambasadorem Polski. Dzięki swojej rozpoznawalności poza granicami naszego kraju udało mu się zawrzeć wiele wręcz nieprawdopodobnych znajomości.

Fibak latał samolotem z Trumpem. Wyznanie po latach

Z pewnością do grona wybitnych postaci, z którymi zna się Fibak, należy zaliczyć Donalda Trumpa. O relacji z obecnym prezydentem USA były polski tenisista, opowiedział w rozmowie w podcaście "WojewódzkiKędzierski" na kanale YouTube "Onetu". - On był zawsze świetnym kumplem, kolegą, był wesoły. Świetny sportowiec, graliśmy parę razy w tenisa - rozpoczął.

Jak się okazuje, panowie mieli przyjemność latać wspólnie samolotem Trumpa. - Lataliśmy razem jego samolotem. Zatrzymywaliśmy się w Mar-a-Lago (luksusowa rezydencja, sześciogwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy w Palm Beach, od 1985 roku należy do Donalda Trumpa przyp. red.), zapraszał miliarderów, kolegów i organizował turnieje charytatywne - kontynuował.

Nie zabrakło także kilku wspomnień biznesowych. - Kupowałem jakieś nieruchomości w Nowym Jorku przez niego, od niego, bardzo dobrze znałem się z Ivaną, jego żoną. Znam całą rodzinę. On podobno pyta czasem "co tam u Wojtka?". W ostatnich latach bardzo się zradykalizował, ale potrafi rozmawiać z ludźmi, zawsze miał to "coś" - podsumował jeden z najwybitniejszych polskich zawodników.

Luciano Darderi - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wojciech Fibak AFP

Wojciech Fibak AFP

Donald Trump, prezydent USA AFP