Polski rewanż za półfinał. 96 minut emocji o miejsce za plecami Hurkacza

28-letni Majchrzak wrócił na początku tego sezonu do zawodowego touru po ponad 14 miesiącach przerwy, to był efekt zawieszenia przez ITIA za nieumyślne użycie skażonego suplementu. Wrócił z przytupem, bo ledwie pół roku wystarczyło mu, by znaleźć się wśród dwustu najlepszych tenisistów świata. A to był cel na cały ten rok - uzyskanie przepustki do styczniowych kwalifikacji Australian Open. Okazało się, że był w stanie już dostać się do zmagań w Nowym Jorku.

